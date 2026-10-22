تجهيزات ومعدات الجيش على أتم الجهوزية الكمية والنوعية لمواجهة الحرب غير المتكافئة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، أشار خلال زيارته أحد مراكز إنتاج الطائرات المسيّرة القتالية للجيش إلى مستوى ومدى الجهوزية الراهنة للجيش ورشاقة قوى هذه المنظمة، وقال: لقد حصلنا في الحربين المفروضتين الأخيرتين على تجارب مهمة، من بينها أنه لا ينبغي الوثوق بهذا العدو حتى بمقدار رأس إبرة، ويجب السعي في مسار زيادة الجهوزية.

وقال القائد العام للجيش في سياق متصل بشأن دور الأسلحة بدون طيار في حروب اليوم: إن الأسلحة بدون طيار اليوم، من الطائرات المسيّرة والزوارق المسيّرة إلى الطائرات الصغيرة، أصبحت لها استخدامات أوسع بكثير بمهام مختلفة، ولهذه الأسلحة مكانة خاصة في المقاربة الدفاعية لإيران الإسلامية.

وصلنا إلى مستوى جيد في مجال الطائرات المسيّرة

وقال الأمير اللواء حاتمي بشأن استراتيجية الجيش في تطوير الطائرات المسيّرة التي تستخدمها هذه المنظمة، ولا سيما طائرات آرش المسيّرة: إن هذه العملية بدأت بمشاركة وزارة الدفاع وتحولت إلى اتفاق كبير بين المجموعتين، بحيث تجري اليوم بشكل عمل صناعي ببنى تحتية قوية واستفادة من طاقات النخب والجامعات والشركات القائمة على المعرفة. واليوم فإن جزءًا مهمًا من تجهيزات الجيش مُعرَّف بهذه الطائرات المسيّرة ذاتها للحضور المقتدر في الحرب غير المتكافئة.

وتابع القائد العام للجيش: نحن اليوم نشطون بشكل خاص في مجالات إنتاج هذه الأسلحة وتوزيعها وصيانتها، وفي الوقت نفسه أُعطيت التدريبات اللازمة لاستخدام هذه الأسلحة للمقاتلين، وهم يتمتعون بمهارات جيدة جدًا، ويمكننا القول إننا وصلنا إلى مستوى جيد في مجال الطائرات المسيّرة وبشكل عام بدون طيار.

وتابع الأمير اللواء حاتمي، موضحًا أن جزءًا من تجهيزاتنا وأماكننا تضرر في الحروب الأخيرة، لكن تصور العدو كان أننا لا نفرق بين الحرب المتكافئة وغير المتكافئة: إن جزءًا من تجهيزات الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني كان وما زال يخص الحرب المتكافئة، لكن جزءًا كبيرًا من تجهيزاتنا وإمكاناتنا يتعلق بالحرب غير المتكافئة. وفي الحرب غير المتكافئة نحتاج إلى جهوزيات خاصة، وقد سعينا للوصول إلى هذا المسار واستعدينا له.

أعدّينا أنفسنا للحرب غير المتكافئة وتجهيزاتها اللازمة

وأشار القائد العام للجيش، مشددًا على جهوزية جميع القوى الأربع للجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، إلى أنه: في الحرب غير المتكافئة السابقة، قاتلنا العدو بتجهيزات فوجئ بها العدو لأنه تلقى ضربات شديدة جدًا. لقد قيّمنا العدو ونعلم أن لديه قدرات كبيرة، لكن مع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، أعدّينا أنفسنا للحرب غير المتكافئة وتجهيزاتها اللازمة.

وقال، موضحًا أننا اليوم في مجال التجهيزات اللازمة للحرب غير المتكافئة في وضع أفضل كميًا ونوعيًا: نحن نعلم كيف سيتصرف العدو، وقد أعدّينا أنفسنا لتقديم الرد من النواحي ذاتها التي يستخدمها. إننا نطمئن الشعب الإيراني العزيز إلى أننا في وضع جيد. ومقاتلو الجيش يتمتعون بروح معنوية مناسبة جدًا، وهم منشغلون بإنتاج التجهيزات اللازمة.

العدو لا يفهم لغة سوى لغة القوة والقدرة

وقال الأمير اللواء حاتمي بشأن المستقبل والأحداث المحتملة: إن المهمة الخاصة للقوات المسلحة ولا سيما الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني هي تأمين الأمن ومواجهة التهديدات. إننا، وفق قول قائد الثورة الشهيد، نفترض تهديدًا بنسبة واحد في المئة بنسبة 100 في المئة ونعدّ أنفسنا له. وعدونا اليوم عدو غير موثوق بنسبة 100 في المئة ولا يفهم لغة سوى لغة القوة والقدرة. فهو يعتبر أي تسامح تراجعًا ويخطو خطوة إلى الأمام.

لدينا حضور قوي في البحر والساحل في مجال مهمة القوة البحرية للجيش شرق مضيق هرمز

وأشار الأمير اللواء حاتمي أيضًا إلى إجراءات الجيش شرق مضيق هرمز وشدّد قائلًا: لدينا حضور قوي في البحر والساحل في مجال مهمة القوة البحرية للجيش شرق مضيق هرمز. هذا الحضور مؤثر، ونحن نشدد دائمًا على أن العدو لم يجرؤ على دخول بحر عُمان، لأننا نرى أن العدو أدرك جيدًا أن القوة المقتدرة مسيطرة على الأمور في هذا المجال. إننا نرصد الأمور، وفي حال دخول سفينة للعدو فستُستهدف بالتأكيد. إننا نعتبر الحصار البحري جزءًا من الحرب، ونعتبر من يفرض الحصار عدوًا.

وأشار القائد العام للجيش، مستذكرًا اللوائح والقوانين المعلنة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن العبور والمرور في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عُمان، إلى أنه: لتنفيذ هذه اللوائح، استُخدمت تجهيزات مختلفة من بينها الألغام البحرية وجزء من منظومات التحكم الآلية. وتشديدنا الدائم هو أن تدرك مختلف الدول الظروف التي فرضها المجرمون الأمريكيون، وأن تكون في تنسيق كامل مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب إلحاق الضرر بنفسها.

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