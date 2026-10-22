هجوم بطائرة مسيّرة على الرياض؛ إخلاء شركة أرامكو السعودية في الظهران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن وكالة رويترز كتبت نقلًا عن مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية طلبت من موظفيها إخلاء مقر هذه الشركة في الظهران ومواصلة عملهم من المنزل.

وبحسب هذا التقرير، أعلن التحالف السعودي أيضًا صباح اليوم عن اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها في أجواء الرياض.

كما أعلنت وسائل إعلام عربية أن الرحلات الجوية في منطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تعرضت لاضطراب.

وبالتزامن مع تصاعد هجمات القوات المسلحة اليمنية على الرياض والمناطق الجنوبية في السعودية، حذّرت دول كثيرة رعاياها بشأن السفر إلى هذا البلد وعلّقت رحلاتها الجوية.

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