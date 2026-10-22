اللواء رضائي: لن نتفاوض حتى تتحقق شروط إيران؛ ومراكز البيانات في مرمى النيران

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء محسن رضائي، ممثل قائد الثورة الإسلامية الأعلى وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، شدد في حوار له، مشيرًا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية: على الجميع أن يعلم أن الإجراء ضد إيران له كلفة.

وأضاف: إذا تمكنت الدبلوماسية من إيجاد هذا الإدراك، فإننا نفضّل الدبلوماسية؛ لكن إذا استمرت الحرب، فإن إيران تملك الأدوات اللازمة لاستمرار الرد.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحًا أنه في المراحل السابقة لم تُستخدم كل قدرات البلاد: لقد أدخلنا قدرات أكبر في العمليات بما يتناسب مع شدة الحرب، ونحن جاهزون للمرحلة التالية أيضًا.

وحذّر رضائي من تبعات استمرار الوضع الراهن وقال: إن استمرار هذا الوضع ستكون له تبعات استراتيجية؛ من بينها أن أسواق الطاقة لن تهدأ حتى السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى تغيّر ديناميكية العلاقات الإقليمية لصالح إيران قائلًا: إن استمرار هذه الحرب غيّر ديناميكية العلاقات لصالح إيران، لأن دول حاشية الخليج الفارسي تعيد تعريف علاقاتها مع إيران بسرعة.

وأضاف ممثل قائد الثورة الإسلامية الأعلى في سياق متصل: لقد توصلوا إلى قناعة بأن الجيش الأمريكي غير قادر حتى على الدفاع عن قواعده؛ وذلك في وقت كانت فيه هذه الدول نفسها تتوقع أن تدافع أمريكا عن بلدانها.

وحذّر رضائي بشأن الأصول الأمريكية في المنطقة: إن لأمريكا أصولًا ثمينة في المنطقة. وفي حال وقوع حرب، يمكن أن تكون الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي أيضًا في مرمى النيران. وإذا بدأت المواجهة مجددًا، سيكون لدينا برنامج أوسع.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مضيق هرمز وإدارته قائلًا: أولًا، التهريب موجود في كل مكان في العالم، لكن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ونحن نديره. ثانيًا، خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، استهدفنا في المتوسط كل ليلة خمس سفن تابعة لهؤلاء المهربين. وهؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين يقف قائد القيادة المركزية الأمريكية على رأسهم ويستخدم قوات عسكرية إماراتية أيضًا.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز قائلًا: إن إدارة هرمز بالنسبة لنا رأس مال وطني، والمسألة ليست مجرد تحصيل رسوم. فالمسألة الأساسية هي الأمن. ويمكن تحصيل مبالغ مقابل كلفة الأمن والتأمين والبيئة أيضًا، لكن أهمية إدارة المضيق تتجاوز بكثير الإيرادات المتحصلة منه.

وقال رضائي بشأن موقف إيران تجاه الدبلوماسية والمفاوضات: إننا لا نعود إلى الدبلوماسية السابقة، لكننا لا نتخلى عن الدبلوماسية أيضًا. لقد قدّمنا عبر وسطاء سبعة شروط جديدة؛ وطالما لم تُنفذ هذه الشروط، فإن إيران لن تفتح المضيق ولن تعود إلى المفاوضات.

وقال، موضحًا آلية الاتفاق الجديدة: إن الفرق هذه المرة أننا نضع الضمان في بنية الاتفاق ذاتها. أولًا تنفيذ الالتزامات، ثم قرار إيران بفتح المضيق، وبعد ذلك استئناف الملاحة وفق ترتيبات جديدة اتفقنا عليها مع عُمان.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قائلًا: لم يعد لدينا اهتمام باتفاق يكون ضمانه الوحيد حسن النية السياسية.

وأشار رضائي في الختام إلى أنه: إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها، فهناك مسار لفتح مضيق هرمز واستمرار الدبلوماسية. لكن إيران أولًا لن تتخلى عن الورقة التي جاءت بالطرف المقابل إلى طاولة المفاوضات ثم تنتظر لترى هل تُنفذ الوعود أم لا.