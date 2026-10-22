معارضة أمريكية في 6 ولايات مهمة للدعم التسليحي لإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن نتائج استطلاع معهد أبحاث IMEU تُظهر أن غالبية الناخبين الأمريكيين في ست ولايات حاسمة في هذا البلد يريدون اتخاذ إجراءات لمنع نقل القنابل إلى الكيان الصهيوني.

وشارك في هذا الاستطلاع 3200 مواطن أمريكي من ولايات جورجيا وآيوا ومين وكارولينا الشمالية وأوهايو وتكساس.

وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، فإن غالبية الأمريكيين يريدون تقليص الدعم المالي لبرامج التسليح التابعة للكيان الصهيوني بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا. وشددوا على أن تل أبيب تستفيد من الحرب على إيران أكثر من أمريكا.

كما طالب 45 في المئة من الجمهوريين في ولاية مين بوقف إرسال القنابل إلى الكيان الصهيوني.

وتُظهر استطلاعات جديدة أن الحرب على إيران تحظى باهتمام واسع من الناخبين الأمريكيين مقارنة بموضوع الهجرة.

/انتهى/