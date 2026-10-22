يحيى سريع: السعودية استهدفت قاربًا ترفيهيًا هنديًا قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن أنه بحسب التقارير الأولية، استهدف الجيش السعودي قاربًا ترفيهيًا هنديًا قرب جزيرة زقر قبالة السواحل الغربية لليمن، كان يقل 14 مواطنًا هنديًا.

وأضاف العميد يحيى سريع، وهو يعلن هذا الخبر برسالة نشرها في الفضاء الإلكتروني: إن القوات المسلحة اليمنية أنقذت ركاب هذه السفينة الهندية، وستقدم مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وحذّر من أن هذا الإجراء السعودي المتهور يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وعلى المجتمع الدولي أن يردع السعوديين عن مثل هذه الإجراءات غير المسؤولة.

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