اليمن: استهداف مبنى وزارة الدفاع السعودية في قلب البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن: إن هذه القوات تمكنت من تنفيذ أربع عمليات خاصة وفريدة بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اليمنية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف: في العملية الأولى استُهدف مبنى وزارة الدفاع السعودية في عاصمة هذا البلد. وفي العملية الثانية استُهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام وتوقفت حركة الطائرات.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أن: العملية الثالثة استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وأعقب ذلك اندلاع حريق في هذه المنطقة. وفي العملية الرابعة استُهدف مطار أبها الدولي. إن تهديدات العدو السعودي ضد القبائل اليمنية لن تبقى دون رد، وعواقب هذه التهديدات كارثية ولا يمكن التنبؤ بها. وإذا نفّذ العدو هذه التهديدات، فسنلجأ إلى خياراتنا الكبرى التي لم نستخدمها سابقًا.

كما شدد، مشيرًا إلى اعتداءات العدو السعودي: إن أكثر من 2900 هجوم جوي وصاروخي شنّه العدو ضد المدن اليمنية خلال 100 يوم. وقد خلّف العدو السعودي باستهدافه المناطق السكنية عشرات الجرائم بأكثر من 562 شهيدًا وجريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

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