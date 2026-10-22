اليمن يرد على اقتراح شيخ الأزهر وإنهاء الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن وزارة الخارجية اليمنية أعلنت أنها رحّبت باقتراح شيخ الأزهر، وطالبت بممارسة الضغط على السعودية لقبول هذا الاقتراح وإنهاء الحصار والعدوان على اليمن.

وأضافت هذه الوزارة أنها ترحب بكل جهد لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار عن هذا البلد واحتلال أراضيه من قبل السعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن هذا البلد شدّد ولا يزال يشدد على أن النظام السعودي يجب أن يكفّ يده عن اليمن، وإن لم يفعل ذلك فعليه أن يتحمل النتائج.

وكان أحمد الطيب، شيخ الأزهر في مصر، قد شدد سابقًا على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال الحربيّة التي تستهدف حياة الأبرياء.

وشدد الطيب على أنه يقترح تشكيل لجنة وساطة فورية بحضور حكماء الأمة الإسلامية لإنهاء الخلافات بين الأمة وتعزيز قوة وسيادة الدول العربية.

وشدد على جهوزيته لدعم هذه اللجنة، وقال إنه واثق من أن جميع الأطراف تمتلك التدبير اللازم وتستطيع تجاوز الخلافات وإنهاء النزاعات في المنطقة.

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