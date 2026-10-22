معارضة الأمريكيين للحرب على إيران؛ هزيمة ترامب تتحول إلى تحدٍّ داخلي

وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: تحوّل تزايد استياء الرأي العام الأمريكي من استمرار المواجهة مع إيران إلى أحد التحديات المهمة لحكومة دونالد ترامب؛ تحدٍّ يمكن أن يؤثر، إضافة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين الأمريكيين، على الموقع السياسي للجمهوريين عشية الانتخابات النصفية للكونغرس. وتُظهر أحدث الاستطلاعات أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة رئيس بلادهم لهذه الأزمة، وأن الشكوك حول تحقيق واشنطن لأهدافها المعلنة قد ازدادت.

وفي هذا الإطار، شدد كريس مورفي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، منتقدًا سياسات حكومة ترامب تجاه إيران، على أن الشعب الأمريكي لا يميل إلى استمرار هذه المواجهة وأن كلفتها على البلاد ليست هينة. ومورفي، الذي يُعد من المنتقدين المتشددين للسياسات العسكرية لحكومة ترامب، شدد في تصريحاته حول استمرار الأزمة على الكلفة المالية والمخاطر التي تواجه القوات الأمريكية والتبعات الأمنية لهذه السياسات. كما طالب بإنهاء المواجهة، ويرى أن على الكونغرس أن يتحمل المسؤولية أمام استمرار هذا المسار.

استياء واسع من أداء ترامب

تُظهر بيانات استطلاعات جديدة أن المعارضة لطريقة إدارة المواجهة مع إيران قد اتسعت لتشمل جزءًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي. وبحسب استطلاع مركز بيو للأبحاث الذي نُشرت نتائجه في 8 أكتوبر 2026، فإن 65 في المئة من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة دونالد ترامب للإجراء العسكري الأمريكي ضد إيران، و33 في المئة فقط يؤيدون أداءه. وأُجري هذا الاستطلاع بمشاركة 5062 بالغًا أمريكيًا في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. وتزداد أهمية هذه الإحصاءات عند مقارنتها بنتائج استطلاع مارس. ففي ذلك الوقت، كان 61 في المئة من المشاركين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب، و37 في المئة يؤيدون أداءه. وبالتالي، ازداد معدل الاستياء وتراجع معدل الدعم لأداء الرئيس خلال بضعة أشهر.

كما يعتقد 34 في المئة فقط من الأمريكيين أن القرار الأولي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران كان قرارًا صحيحًا؛ رقم يُظهر تراجعًا بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بمارس.

وتشير هذه النتائج إلى أن المسألة لا تقتصر على الخلاف حول طريقة تنفيذ سياسات الحكومة، بل إن تقييم جزء من المجتمع الأمريكي للقرار نفسه باستخدام القوة العسكرية أصبح أكثر سلبية أيضًا.

شكوك حول تحقيق أهداف واشنطن

من مؤشرات الاستياء العام الأخرى زيادة الشكوك حول قدرة حكومة ترامب على تحقيق أهدافها المعلنة. وبحسب الاستطلاع نفسه لمركز بيو للأبحاث، فإن 52 في المئة من الأمريكيين لا يثقون كثيرًا في تحقيق أهداف حكومة ترامب في المواجهة مع إيران أو لا يثقون بذلك أساسًا. وفي المقابل، قال 24 في المئة إنهم يثقون كثيرًا أو كثيرًا جدًا في تحقيق هذه الأهداف.

ومن جهة أخرى، لا يتوقع جزء كبير من المجتمع الأمريكي انتهاء هذه الأزمة في المدى القصير. وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، يتوقع 47 في المئة من المشاركين أن يستمر الإجراء العسكري الأمريكي ضد إيران أكثر من عام آخر، ويتوقع 30 في المئة أن يستمر هذا الوضع بين ستة أشهر وعام. وبذلك، يتوقع نحو 77 في المئة من المستجيبين أن تستمر المواجهة ستة أشهر أخرى على الأقل.

وتُطرح هذه المخاوف في وقت يمكن أن تفرض فيه استطالة المواجهة كلفة مالية وعسكرية أكبر على الحكومة الأمريكية وتزيد الضغط على موارد هذا البلد. ولذلك، تحوّلت المسافة بين وعود الحكومة بشأن تحقيق أهدافها وقلق الرأي العام من استطالة الأزمة إلى أحد محاور الانتقاد لسياسات ترامب.

الكلفة الاقتصادية والقلق بشأن القوات الأمريكية

يلعب القلق من التبعات الاقتصادية للمواجهة دورًا مهمًا أيضًا في تشكيل المعارضة العامة. ويُظهر استطلاع مركز بيو للأبحاث أن 73 في المئة من الأمريكيين قلقون بشدة أو إلى حد كبير من ارتفاع أسعار البنزين والوقود نتيجة المواجهة مع إيران. كما أعرب 71 في المئة من المستجيبين عن قلقهم بشأن إصابة أو مقتل قوات أمريكية. وإضافة إلى ذلك، قال 58 في المئة من المشاركين إنهم قلقون بشدة أو إلى حد كبير من إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران.

وتُظهر هذه الإحصاءات أن تبعات الأزمة على الرأي العام الأمريكي لا تقتصر على التطورات العسكرية. فزيادة كلفة الطاقة واحتمال اتساع نطاق المواجهة وخطر وقوع خسائر في القوات الأمريكية، كلها تلعب دورًا في تقييم المواطنين لسياسة الحكومة.

في مثل هذه الظروف، يمكن أن يتحول استمرار المواجهة إلى موضوع مؤثر في النقاشات الداخلية الأمريكية؛ خصوصًا إذا شعر المواطنون بأن الكلفة المدفوعة لا تتناسب مع النتائج التي أعلنتها الحكومة.

تحذير مورفي بشأن كلفة استمرار المواجهة

وقد شدد كريس مورفي في انتقاداته على هذه المجموعة من المخاوف نفسها. ففي خطابه في 24 سبتمبر أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، انتقد الجمهوريين لمعارضتهم قرار إنهاء المواجهة، وقال إن الدعم العام لهذه السياسة تراجع بشكل كبير.

وأعلن مورفي في هذا الخطاب أنه بحسب البيانات التي استند إليها، فإن 18 في المئة فقط من الشعب الأمريكي يؤيدون هذه المواجهة، وطالب بأن يلتفت الكونغرس إلى رغبة المواطنين في إنهائها. كما حذّر من التبعات الأمنية والاقتصادية للأزمة والمخاطر التي تواجه القوات الأمريكية. ويرى مورفي أن على الحكومة الأمريكية، في تقييمها لنتائج هذه السياسة، أن تأخذ في الاعتبار إلى جانب الأهداف العسكرية المعلنة الكلفة التي فُرضت على المواطنين والقوات العسكرية والمصالح الأمنية لهذا البلد.

التبعات السياسية على ترامب والجمهوريين

يمكن أن يكون لزيادة الاستياء العام من المواجهة مع إيران تبعات سياسية مهمة على حكومة ترامب؛ خصوصًا في ظروف اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، حيث يمكن أن يتحول أداء الحكومة في مجال السياسة الخارجية إلى أحد محاور التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويمكن أن يمهّد تراجع الدعم العام لسياسات الحكومة الأرضية لزيادة انتقادات المعارضين وطرح أسئلة أكثر جدية حول كلفة هذه المواجهة ومكاسبها. والنقطة الجديرة بالملاحظة أن تراجع الدعم لم يقتصر على معارضي ترامب السياسيين. فبحسب استطلاع بيو، تراجع معدل تأييد أدائه بين الجمهوريين والمائلين إلى هذا الحزب أيضًا من 69 في المئة في مارس إلى 63 في المئة في أكتوبر. ورغم أن غالبية هذه المجموعة ما زالت تؤيد أداء ترامب، فإن التراجع بست نقاط مئوية يمكن أن يكون مؤشرًا على زيادة الشكوك في جزء من قاعدته السياسية. وفي المقابل، بقي النظر السلبي للديمقراطيين إلى أداء ترامب دون تغيير تقريبًا؛ وهو أمر يُظهر أن المعارضة لسياساته ما زالت واسعة جدًا بين معارضيه السياسيين.

وفي المجمل، تُظهر بيانات الاستطلاعات وانتقادات شخصيات مثل كريس مورفي أن المواجهة مع إيران تحولت إلى مسألة تتجاوز السياسة الخارجية الأمريكية. فالكلفة الاقتصادية والقلق بشأن أمن القوات الأمريكية والشك في تحقيق الأهداف المعلنة وزيادة المعارضة العامة، كلها شددت الضغوط الداخلية على حكومة ترامب. ومن هذه الزاوية، فإن ما يسميه منتقدو ترامب هزيمة في تحقيق الأهداف المعلنة، يمكن أن يتحول إلى تحدٍّ جدي في الساحة السياسية الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن مدى تأثير هذه المسألة على نتيجة الانتخابات النصفية سيعتمد على التطورات المستقبلية والوضع الاقتصادي وطريقة إدارة الحكومة في الأشهر المقبلة.

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