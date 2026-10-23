إغلاق سواحل أم القيوين في الإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أعلنت إغلاق جميع سواحل ومناطق أم القيوين الساحلية مؤقتًا، بعد رصد تسرب نفط من ناقلة نفط.

وأعلنت هذه الوزارة في بيان على شبكة إكس الاجتماعية أن أنظمة الرصد رصدت تسرب النفط. كما تسبب هذا التلوث في انتشار روائح غير معتادة أفاد بها سكان الشارقة وعجمان وأم القيوين.

وشددت هذه الوزارة على أن الروائح المنبعثة "لا تشكل أي خطر على صحة السكان".

وقد بدأت فرق متخصصة عمليات احتواء التسرب، وتنفذ عمليات التنظيف بتطويق المناطق المتضررة وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفيدرالية.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن إغلاق المناطق الساحلية سيستمر حتى استكمال التقييمات الفنية وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية.

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