اللواء عظمائي: الأمريكيون ابتعدوا 700 كيلومتر عن مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء علي عظمائي، قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، أبلغ، بحضوره في منازل عائلات شهداء حرب رمضان ومضيق هرمز، سلام ورسالة القائد العام للقوات المسلحة إليهم، وذلك خلال لقائه وحواره مع عائلات الشهداء.

وقال في هذه اللقاءات، بحضوره في منزل الشهداء قدرت زرنغاري وعباس إسلامي وعبد الرضا غلزاري وجواد رؤوفي مقدم، وهو يحيي ذكرى شهداء مضيق هرمز وحرب رمضان: يجب أن نكون مواصلين لطريق هؤلاء الشهداء.

وأشار قائد القوة البحرية للحرس إلى دور الشهداء في مواجهة أمريكا قائلًا: إن شهداء مضيف هرمز المظلومين خنقوا أمريكا المجرمة وسلبوا نفس الكيان الخبيث.

وشدد اللواء عظمائي، مشيرًا إلى ما وصفه بتراجع أمريكا من المنطقة: إن مضيق هرمز كان يومًا في يد قوى كإنجلترا وأمريكا والبرتغال، لكن الأمريكيين اليوم ليسوا حاضرين في الخليج الفارسي، وقد ابتعدوا 600 إلى 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، ولا تُرى سفنهم في هذه المنطقة؛ فأمريكا لم يعد لها مكان في مضيق هرمز.

واعتبر هذا الاقتدار حصيلة عناية الله وتضحيات الشهداء، وقال مخاطبًا عائلات الشهداء: أنتم عائلات شهيد، وعائلات الشهداء فخرنا؛ ونحن صغار أمامكم جميعًا وسنبقى دائمًا في خدمتكم.

وشدد قائد القوة البحرية للحرس في الختام على جهوزيته للحضور في ميدان الدفاع عن البلاد، وطلب من عائلات الشهداء أن يدعوا له بالشهادة في سبيل الله، وأضاف: إذا كانت هناك حرب، فنحن فيها أيضًا، وآخر أمنياتنا الشهادة في سبيل الله.

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