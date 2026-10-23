وزير العلوم: الجامعات الإيرانية مفتوحة أمام طالبات جمهورية أذربيجان

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسين سيمايي صراف، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، أعلن عن جهوزية الجامعات الإيرانية لقبول فتيات جمهورية أذربيجان.

وكتب سيمايي صراف في صفحته على إحدى الشبكات الاجتماعية: أعلن، بصفتي وزير العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أبواب الجامعات الإيرانية مفتوحة أمام فتيات دولة أذربيجان للدراسة.

وأضاف، مشددًا على جهوزية إيران لاستضافة الطالبات من جمهورية أذربيجان: يمكننا أن نكون مضيفين جيدين لفتيات إيمان النبي الأكرم (ص) اللواتي يُضطررن للتخلي عن حجابهن الشرعي من أجل استخدام حقهن في التعليم.

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