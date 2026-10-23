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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٥٦ م

أكرمي نيا: لا يوجد في التاريخ أكثر إجرامًا من رؤساء أمريكا

أكرمي نيا: لا يوجد في التاريخ أكثر إجرامًا من رؤساء أمريكا

كتب المتحدث باسم الجيش، مشيرًا إلى أن أمريكا قتلت أثناء التفاوض، بكل وحشية، جمعًا من شعبنا الأبرياء: لم نرَ مجرمين كهؤلاء منذ العصور القديمة حتى الآن.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش، كتب في حسابه الشخصي في الفضاء الإلكتروني: يقول روبيو بشأن إيران إننا نواجه بلدًا يعلن صراحة "إننا نستهدف السفن التجارية...". لم تشهدوا سلوكًا كهذا منذ الحرب العالمية الثانية. ونحن أيضًا نواجه بلدًا قتل أثناء التفاوض، بكل وحشية، في لحظة واحدة 168 طفلًا وعددًا من الرياضيين بقنابل محظورة و104 بحّارين في بلد غريب، وحفل زفاف في البلد نفسه الذي كانوا يواجهونه. هل رأيتم منذ العصور القديمة حتى الآن مجرمين كهؤلاء؟

/انتهى/

رمز الخبر 1974918

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