أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسؤولًا مطلعًا قريبًا من القوة البحرية للحرس أعلن أن حركة السفن المخالفة توقفت كليًا، بعد تدمير منظومات المساعدة الملاحية التي كانت في خدمة السفن المخالفة، وإصابة ثلاث ناقلات نفط يوم أمس وتدمير ناقلة نفط مخالفة أخرى الليلة الماضية.

وقال هذا المسؤول المطلع إنه في حال استئناف تهريب النفط، فإن التعامل مع السفن المخالفة والمنظومات التقنية المساعدة سيكون أكثر إيلاماً.

وحذّر هذا المسؤول المطلع من أن أي تدخل جوي مجدد للجيش الأمريكي دعمًا لتهريب النفط ستكون له استجابة مباشرة وأكثر حسمًا، وستقع تبعاته على عاتق الجيش الأمريكي المعتدي.

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