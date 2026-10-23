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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٤٠ م

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سلماس إلى 3 وفيات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سلماس إلى 3 وفيات

أعلن المدير العام لهلال أحمر أذربيجان الغربية عن العثور على جثمان المفقود الثالث في فيضان قرية كانيان في سلماس، وذلك من قبل منقذي الهلال الأحمر في المحافظة.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حميد محبوبي قال في هذا الصدد: بعد 14 ساعة من البحث، عُثر على جثمان المفقود الثالث في حادث فيضان قرية كانيان في سلماس على مسافة 8 كيلومترات من مكان آخر مشاهدة له.

وتابع: بالعثور على هذا الجثمان ارتفع عدد وفيات فيضان سلماس إلى 3 أشخاص.

كما أعلن محبوبي عن توزيع مواد الإغاثة التابعة للهلال الأحمر بين متضرري الفيضان في سلماس، وأضاف: في سياق استمرار عملية الإغاثة للمتضررين من الفيضانات في مدينة سلماس، وزّعت القوات العملياتية لجمعية الهلال الأحمر، بحضورها في المناطق المنكوبة بالفيضان، مواد الإغاثة اللازمة بين العائلات المتضررة.

وقال محبوبي: إن هذا الإجراء جرى بهدف تأمين الاحتياجات الأولية وتقليل جزء من مشكلات العائلات المتأثرة بالفيضان، وإن عمليات الإغاثة وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة ما زالت مستمرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974920

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