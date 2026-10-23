ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سلماس إلى 3 وفيات

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن حميد محبوبي قال في هذا الصدد: بعد 14 ساعة من البحث، عُثر على جثمان المفقود الثالث في حادث فيضان قرية كانيان في سلماس على مسافة 8 كيلومترات من مكان آخر مشاهدة له.

وتابع: بالعثور على هذا الجثمان ارتفع عدد وفيات فيضان سلماس إلى 3 أشخاص.

كما أعلن محبوبي عن توزيع مواد الإغاثة التابعة للهلال الأحمر بين متضرري الفيضان في سلماس، وأضاف: في سياق استمرار عملية الإغاثة للمتضررين من الفيضانات في مدينة سلماس، وزّعت القوات العملياتية لجمعية الهلال الأحمر، بحضورها في المناطق المنكوبة بالفيضان، مواد الإغاثة اللازمة بين العائلات المتضررة.

وقال محبوبي: إن هذا الإجراء جرى بهدف تأمين الاحتياجات الأولية وتقليل جزء من مشكلات العائلات المتأثرة بالفيضان، وإن عمليات الإغاثة وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة ما زالت مستمرة.

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