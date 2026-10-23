رسالة بقائي بمناسبة "اليوم الوطني للنثر الفارسي" وإحياء ذكرى البيهقي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في رسالة في الفضاء الإلكتروني بمناسبة إحياء ذكرى المؤرخ الإيراني أبو الفضل البيهقي واليوم الوطني للنثر الفارسي: اليوم هو يوم إحياء ذكرى أبو الفضل البيهقي واليوم الوطني للنثر الفارسي؛ وكم هو جدير بأن يتذكر أعداؤنا في زمن التوتر والتهديد ما قاله تاريخ البيهقي قبل ألف عام:

"... قد كان ضحكهم من تلك القلعة، فأرسلوا الأمر بعلامة وثلاثمئة فارس إلى باب القلعة، وظنوا أنهم متى وصلوا هناك أُخذت القلعة في الحال بالحرب أو بالصلح حتى يضربوا علامة الرجولة على سطح القلعة؛

والظن يخطئ ويصيب! ولم يعلموا أن هناك أسودًا...

ظنوا أنهم جاءوا لأكل الهريسة والأمر سهل!"

لقد حذّر البيهقي، المؤرخ الإيراني الحكيم، قبل ألف عام من أن المسافة بين توهم النصر وواقع الميدان كبيرة. فبدء العدوان بتوهم النصر السهل لا يساوي النصر؛ والظن الخاطئ بشأن "قلعة فيها أسود" والاستهانة بالقتال مع "مثل هؤلاء الأسود" سيكون لهما بالتأكيد نهاية لا تكون سوى عار الهزيمة للمعتدين.

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