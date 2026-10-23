عملية الخليل؛ نتنياهو يلغي الأنشطة الانتخابية لحزب الليكود

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أصدر بعد إطلاق النار فجر اليوم عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، أمرًا بإلغاء جميع البرامج الانتخابية لحزب الليكود لهذا اليوم.

وبحسب التقارير، استُشهد في هذا إطلاق النار فلسطينيان وأُصيب ستة عسكريين إسرائيليين. وأعلن راديو جيش إسرائيل أن المسلحين الاثنين من سكان الخليل. وبحسب ما أفاد به إعلام عبري والا، تُظهر الفحوصات الأولية أن شابين فلسطينيين فاجآ القوات الإسرائيلية وبدآ إطلاق النار بعد اقتراب العسكريين منهما.

وأعلن جيش إسرائيل أن رئيس الأركان العامة لهذا الجيش أصدر أمرًا بتعزيز القوات في المنطقة الوسطى، ووافق على إنشاء حزام أمني كامل في مدينة الخليل والقرى المحيطة بها.

كما أعلن جيش الكيان الصهيوني: إن قواتنا تحاصر الخليل وتبدأ عملية هجومية واسعة هناك.

وأعلن نتنياهو أيضًا أنه أصدر أمرًا للقوات الأمنية بمحاصرة الخليل وإغلاق الضفة الغربية بالكامل. وادّعى أن القوات الإسرائيلية منعت وقوع هجوم أوسع في الضفة الغربية، وادّعى أنهم سيتعقبون عناصر حماس ومن يقف وراءهم في أي مكان وأي زمان.

وأعلن نتنياهو في رسالة على إكس أنه أصدر أمرًا لقوات هذا الكيان بالاستعداد لفرض "قيود كاملة" في الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من اليوم.

وردًا على هذه العملية، أعلنت حركة حماس أن عملية الخليل رسالة واضحة إلى الكيان الصهيوني بأن المقاومة ستستمر وستزداد قوة حتى انتهاء احتلال أراضي فلسطين ومقدساتها.

كما اعتبرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، هذه العملية ردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم المحتلين والإجراءات العنيفة للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالبت بتصعيد المواجهة والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين باستخدام كل الوسائل المتاحة.

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