34 قتيلًا وجريحًا في هجوم على كنيسة في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن المتحدث باسم الحكومة الأردنية أعلن أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في محيط كنيسة في محافظة الكرك جنوب هذا البلد هي 6 قتلى و28 جريحًا.

وأعلنت وسائل إعلام أردنية رسمية أن منفذي الهجوم على كنيسة الكرك أطلقوا النار باستمرار لمدة خمس دقائق ثم فروا.

كما شدد مصدر أردني رسمي على أن منفذي العمل الإرهابي في مدينة الكرك لهم توجه تكفيري.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، نشرت قنوات مقربة من داعش أيضًا صور الهجوم على كنيسة الكرك الأردنية.

كما طلب مستشفى الكرك من المواطنين التبرع بالدم لنجدة الجرحى.

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