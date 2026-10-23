قاليباف: لا تدعوا الحكام طلّاب الحرب يشوهون احتجاجاتكم

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كتب في رسالة نشرها على إحدى الشبكات الاجتماعية: إن سيناريو الحكام في مواجهة احتجاجات شعوب العالم اليوم هو: تحويل اتجاه وهدف الاحتجاجات من الشعب ضد الحكام الفاسدين والمحبين للحرب، إلى الشعب ضد الشعب (أفقيًا)، ثم لومكم وتوبيخكم!

وأضاف: إن الحقيقة والرسالة الأساسية للشعب في مواجهة الكشوفات المتعلقة بقضية إبستين وجرائم غزة والحرب على إيران والفساد المنهجي، كلها نابعة من أداء تيار واحد على رأس سلطة العالم.

وشدد قاليباف: الهامش وصرف الانتباه: صراعات مصطنعة مثل "المهاجرين في مقابل السكان الأصليين". لا تدعوهم يبرئون أنفسهم من المساءلة والمحاسبة بتغيير الموضوع.