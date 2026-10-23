  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:١٥ م

قاليباف: لا تدعوا الحكام طلّاب الحرب يشوهون احتجاجاتكم

قاليباف: لا تدعوا الحكام طلّاب الحرب يشوهون احتجاجاتكم

كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالة نشرها: إن الحكام يسعون إلى تحويل اتجاه وهدف احتجاجات الشعب ضد الحكام الفاسدين إلى الشعب ضد الشعب، ثم يلومون الشعب نفسه.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كتب في رسالة نشرها على إحدى الشبكات الاجتماعية: إن سيناريو الحكام في مواجهة احتجاجات شعوب العالم اليوم هو: تحويل اتجاه وهدف الاحتجاجات من الشعب ضد الحكام الفاسدين والمحبين للحرب، إلى الشعب ضد الشعب (أفقيًا)، ثم لومكم وتوبيخكم!

وأضاف: إن الحقيقة والرسالة الأساسية للشعب في مواجهة الكشوفات المتعلقة بقضية إبستين وجرائم غزة والحرب على إيران والفساد المنهجي، كلها نابعة من أداء تيار واحد على رأس سلطة العالم.

وشدد قاليباف: الهامش وصرف الانتباه: صراعات مصطنعة مثل "المهاجرين في مقابل السكان الأصليين". لا تدعوهم يبرئون أنفسهم من المساءلة والمحاسبة بتغيير الموضوع.

قاليباف: لا تدعوا الحكام طلّاب الحرب يشوهون احتجاجاتكم

رمز الخبر 1974925

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات