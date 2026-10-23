فيدان: لا أحد يدعم التدخل العسكري في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن وزير خارجية تركيا قال بعد اجتماع إسطنبول: نتفق جميعًا على أن الهجوم مجدداً على إيران سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب.

وأضاف هاكان فيدان في سياق كلامه: إن التدخل العسكري ضد إيران ليس حلًا بأي وجه، ولا أحد يدعم هذا الخيار .

وشدد قائلًا: إن الدول المشاركة في مباحثات إسطنبول لا تريد اتساع نطاق الحرب. إن إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وباكستان ومصر وتركيا كلها متوافقة وتنقل رسالة واحدة.

كما قال فيدان: لقد بحثنا هجمات الحوثيين على السعودية وأزمة هرمز وباب المندب وتأثيرها على المنطقة والعالم. وقد شددت جميع الدول المشاركة في اجتماع إسطنبول على ضرورة وقف الهجمات على السعودية.

وقد عُقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع، المعروف بـ"E4"، ويضم ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، والشركاء الإقليميين الأربعة، المعروف بـ"R4"، ويضم مصر وباكستان والسعودية وتركيا، اليوم الجمعة في إسطنبول لبحث تطورات المنطقة.

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