اللواء عبداللهي: لن نسمح بدخول القطع البحرية الأمريكية إلى الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال اللواء علي عبداللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، في إشارة إلى ما وصفه بالإخفاقات المتتالية للجيش الأمريكي في غرب آسيا، إن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت، بالتوكل على الله، من تحييد القوة البحرية الأمريكية، التي يعتبرها ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين ذروة القوة الأمريكية ويستخدمونها لتهديد المنطقة والعالم.

وأضاف أن القوات البحرية الأمريكية لم تعد قادرة على الاقتراب من البحار المحيطة بالخليج الفارسي والمياه الإقليمية الإيرانية.

وتابع عبداللهي: «على الرئيس الأمريكي أن يحلم فقط بعودة قواته وجيشه إلى الخليج الفارسي، وسيدفنون هذا الحلم إلى الأبد».

وأكد اللواء عبداللهي أن إيران لن تسمح، تحت أي ظرف وفي أي وقت، بدخول القطع البحرية العسكرية الأمريكية إلى الخليج الفارسي.

وأشار إلى أن ترامب ادعى مرارًا تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في حين يكرر المسؤولون الأمريكيون في الوقت نفسه أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، معتبرًا أن هذا التناقض الواضح لا نهاية له.

وقال قائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي: «إذا كنتم قد دمرتم كل شيء، فما معنى تكرار هذه التصريحات العبثية؟ إن هذه التصريحات عديمة المعنى والمتناقضة والمتكررة تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، ولا سيما الشعب الأمريكي».

وأضاف: «إذا كنتم واثقين من أنكم دمرتم جميع الإمكانات والقدرات العسكرية الإيرانية، فلماذا لا تجرؤ حاملات طائراتكم المتهالكة وسفنكم وقواتكم العسكرية الجبانة على الاقتراب من مضيق هرمز والحدود البحرية والبرية الإيرانية؟».

وشدد عبداللهي على أن القيادة الإيرانية، بقيادة ما وصفه بالقائد الشجاع والحكيم، وإرادة الشعب المقاوم، والقوات المسلحة المستعدة للتضحية، والمسؤولين الإيرانيين، عازمون على إغراق الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين وصفهما بـ«النظام الصهيوني غير الشرعي» وجيوشهما المعتدية، بصورة متزايدة في المستنقع الذي صنعوه بأيديهم.

واختتم بالقول إن استراتيجية إيران، بعون الله ونصره، تقوم على أن إطالة أمد المواجهة ستؤدي إلى غرق الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى في «مستنقع الموت والزوال»، مضيفًا: «إن شاء الله».