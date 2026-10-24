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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٢٩ ص

الحرس الثوري الاسلامی: توقف ناقلتين عملاقتين في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام بحرية

الحرس الثوري الاسلامی: توقف ناقلتين عملاقتين في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام بحرية

أعلن الحرس الثوري الإسلامي بأن طواقم ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" قد هجرتا السفينتين قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، وذلك بعد اصطدامهما بألغام بحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن ناقلتين عملاقتين -كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز عبر مسار جنوبي غير مصرح به- اصطدمتا بألغام بحرية في وقت مبكر من يوم الجمعة. وقد أدت الانفجارات والحرائق العنيفة التي تلت ذلك إلى تعطل غرف المحركات، مما تسبب في توقف السفينتين تماماً.

وكانت الناقلتان تحملان ما مجموعه أكثر من 4.5 مليون برميل من النفط الخام. وعقب اصطدامهما بالألغام، تُركت السفينتان مهجورتين قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، بعد أن غادرت طواقمهما على متنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1974929
جواد ماستری فراهانی

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