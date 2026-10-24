الحرس الثوري الاسلامی: توقف ناقلتين عملاقتين في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام بحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن ناقلتين عملاقتين -كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز عبر مسار جنوبي غير مصرح به- اصطدمتا بألغام بحرية في وقت مبكر من يوم الجمعة. وقد أدت الانفجارات والحرائق العنيفة التي تلت ذلك إلى تعطل غرف المحركات، مما تسبب في توقف السفينتين تماماً.

وكانت الناقلتان تحملان ما مجموعه أكثر من 4.5 مليون برميل من النفط الخام. وعقب اصطدامهما بالألغام، تُركت السفينتان مهجورتين قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، بعد أن غادرت طواقمهما على متنها.

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