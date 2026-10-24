رويترز تنفي مزاعم ترامب بشأن هدوء الأوضاع في مضيق هرمز وحركة السفن بشكل طبيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت رويترز عن بيانات صادرة عن مركز الأبحاث في واشنطن أن شهر أكتوبر شهد تسجيل أعلى عدد من الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، بواقع 28 هجوماً، ليرتفع إجمالي الهجمات منذ بدء العدوان الأمريكي على إيران في 28 فبراير الماضي إلى 113 هجوماً.

وأشار التقرير إلى أن معظم الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز وقعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويأتي ذلك في وقت زعم فيه ترامب مؤخراً أن إيران تختلق أنباء عن عمليات تستهدف السفن المخالفة في مضيق هرمز وعن انفجار ألغام بحرية، مدعياً أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أكدت مراراً، في رسائل وجهتها إلى دول مختلفة، ضرورة عبور السفن مضيق هرمز عبر المسارات التي تحددها طهران، محذرة من أن السفن التي لا تلتزم بهذه المسارات ستواجه إجراءات رادعة.

من جانبها، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن 11 ناقلة نفط تعرضت لحوادث في مضيق هرمز خلال شهر أكتوبر.