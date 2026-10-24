تداعيات حرب إيران على مكانة ترامب.. من وعود القوة إلى تراجع الشعبية

وكالة مهر للأنباء: دخل ترامب البيت الأبيض متعهداً باستعادة عظمة الولايات المتحدة وإظهار قوتها العسكرية وفرض إرادة واشنطن على منافسيها، لكن الحرب مع إيران باتت تشكل تحدياً لوعوده السياسية. فالصراع الذي كان يُفترض أن يعكس التفوق العسكري الأمريكي، تحول إلى مصدر للضغوط الاقتصادية والسياسية، وأثار تساؤلات بشأن نتائج الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

ولا تقتصر المشكلة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي على استمرار المواجهة العسكرية، بل تمتد إلى الفجوة بين الوعود الأولية للبيت الأبيض والنتائج التي أفرزتها الحرب. فقد راهن ترامب ومؤيدوه على أن القوة العسكرية الأمريكية ستتيح تحقيق أهداف واشنطن خلال فترة محدودة وتعزز موقعها في المعادلات الإقليمية، إلا أن استمرار المواجهة وارتفاع تكاليفها العسكرية والاقتصادية، إلى جانب الغموض المحيط بتحقيق الأهداف المعلنة، أثار تساؤلات جدية بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية.

الفجوة بين وعود ترامب وواقع الحرب

بنى ترامب سياسته الخارجية على استعراض القوة وممارسة أقصى الضغوط على المنافسين، والتأكيد على قدرة الولايات المتحدة على فرض مطالبها. ومن هذا المنطلق، لا تمثل الحرب مع إيران مجرد مواجهة عسكرية، بل اختباراً للمصداقية السياسية والاستراتيجية للرئيس الأمريكي.

فإذا لم تحقق حرب، رغم استخدام قدرات عسكرية واسعة، أهدافها المعلنة، أو لم تفض إلى نتيجة واضحة يمكن الدفاع عنها أمام الرأي العام، فإن تكاليفها تتجاوز ساحة المعركة. وقد يعزز ذلك الانطباع بأن التفوق العسكري وحده لا يضمن تحقيق انتصار سياسي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى ترامب، الذي طالما أكد قدرته على التوصل إلى اتفاقات سريعة وتحقيق نتائج ملموسة. فاستمرار الحرب من دون أفق واضح لنهايتها قد يضع صورته كرئيس تعهد بإدارة الأزمات بحزم أمام اختبار صعب.

وفي ظل هذه الظروف، حتى إذا ركزت الإدارة الأمريكية على ما تصفه بالإنجازات العسكرية، فقد يطرح الرأي العام سؤالاً مختلفاً: ما الذي حققته هذه الإنجازات لأمن المواطنين الأمريكيين واقتصادهم وحياتهم اليومية؟

عندما تصل تكاليف الحرب إلى حياة المواطنين

تعد التداعيات الاقتصادية من أبرز العوامل التي تحدد المسار السياسي للحروب. فارتفاع أسعار الوقود، والمخاوف من اضطراب أسواق الطاقة، وزيادة تكاليف النقل، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، كلها عوامل قد تقلص التأييد الشعبي لاستمرار العمليات العسكرية.

وبالنسبة إلى المواطن الأمريكي الذي يواجه تكاليف المعيشة والإيجارات ونفقات الأسرة، تزداد أهمية أعباء الحرب عندما يلمس آثارها في حياته اليومية. وفي هذه الحالة، يصبح تبرير استمرار العمليات العسكرية أكثر صعوبة، خصوصاً إذا عجزت الحكومة عن تحديد موعد لنهاية المواجهة أو توضيح نتائجها النهائية.

ويمثل ذلك تحدياً سياسياً لترامب، الذي يتعين عليه الدفاع عن القرارات العسكرية لإدارته، والاستجابة للمخاوف الاقتصادية للمجتمع، والحيلولة دون تحول الاستياء الشعبي إلى أزمة ثقة سياسية.

ومع ذلك، لا يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع شعبية الرئيس إلى عامل واحد فقط، إذ تؤثر فيهما أيضاً أوضاع الاقتصاد العالمي والسياسات الداخلية وتطورات أخرى. لكن إذا أصبحت الحرب أحد العوامل الرئيسية في زيادة الضغوط الاقتصادية، فإن الإدارة الأمريكية ستتحمل بدورها تبعات سياسية مرتبطة بها.

استطلاعات الرأي تدق ناقوس الخطر في البيت الأبيض

تشير الأرقام المنقولة عن استطلاعات مؤسسة غالوب ومركز بيو للأبحاث إلى تعرض مكانة ترامب في الرأي العام الأمريكي لضغوط ملحوظة.

وبحسب البيانات المنسوبة إلى استطلاع مركز بيو في أكتوبر 2026، فإن 65 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للحرب مع إيران، مقابل 33 بالمئة يؤيدون أداءه. كما تفيد الأرقام ذاتها بأن 52 بالمئة من المشاركين لا يثقون كثيراً، أو لا يثقون إطلاقاً، بقدرة إدارته على تحقيق أهداف الحرب.

وتعكس هذه الأرقام، وفقاً للمعطيات المشار إليها، اتساع الشكوك في أوساط الأمريكيين بشأن إدارة الحرب وإمكانية تحقيق أهدافها. وتزداد أهمية هذا المؤشر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشكل فرصة للناخبين لتقييم أداء الإدارة القائمة.

وقد يتحول الاستياء من حرب مرتفعة التكاليف إلى عامل مؤثر في المنافسات الانتخابية، ولا سيما في الدوائر التي تتصدر فيها تكاليف المعيشة والأمن القومي وأداء الحكومة أولويات الناخبين.

التداعيات الاستراتيجية لحرب مكلفة

قد لا تقتصر تداعيات الحرب مع إيران على الداخل الأمريكي، إذ تتابع الدول الحليفة لواشنطن تطوراتها من زاوية مصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية، وقدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات الإقليمية، والتكاليف المترتبة على مسايرة سياساتها.

وإذا انتهت الحرب من دون تحقيق واضح للأهداف المعلنة، فقد يرى منتقدو سياسة ترامب الخارجية في ذلك دليلاً على حدود قدرة القوة العسكرية الأمريكية على تحويل التفوق التسليحي إلى نتائج سياسية. وفي المقابل، من المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى إبراز ما تعتبره إنجازات عسكرية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الضغوط، لتقديم رواية مختلفة عن نتائج أدائها.

وبذلك، لن تتحدد حصيلة المواجهة في ميدان القتال وحده، بل ستتوقف أيضاً على كيفية إنهائها، وحجم التكاليف التي ستخلفها، وقدرة الإدارة الأمريكية على توضيح النتائج التي حققتها.

الاختبار الحاسم لترامب

قد تتحول الحرب مع إيران إلى إحدى أبرز المحطات المفصلية في رئاسة ترامب. فالرئيس الذي دخل المعترك السياسي متعهداً بإظهار القوة وسرعة التحرك وتجنب التكاليف الباهظة، يواجه تساؤلات بشأن قدرته على احتواء تداعيات مواجهة مكلفة والحفاظ على ثقة الرأي العام.

وإذا انتهت الحرب من دون تحقيق الأهداف الأمريكية الرئيسية، واستمرت تكاليفها الاقتصادية والسياسية، فقد يواجه ترامب أزمة تتجاوز الخلاف العسكري، لتشمل مصداقية قراراته وفاعلية استراتيجية إدارته ومدى ثقة المواطنين بوعوده.

وفي نهاية المطاف، قد لا تقتصر أبرز تداعيات الحرب مع إيران على التكاليف العسكرية، بل تمتد إلى الفجوة بين الوعود بتحقيق النصر والنتائج التي يلمسها المجتمع الأمريكي فعلياً. وإذا اتسعت هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة، فقد تنعكس على صناديق الاقتراع، وتزيد صعوبة المرحلة المتبقية من رئاسة ترامب.

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