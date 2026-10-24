بزشكيان: يجب أن نتجاوز حالة "اللاحرب واللا سلم"

وأفاجت وكالة مهر للأنباء، إنه وخلال حفل إطلاق التعداد السكاني والإسكاني لعام 2026 القائم على نظام التسجيل الرقمي، صرح الرئيس بزشكيان قائلاً: يتعين علينا الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلابنا، فبأيدينا نصيغ مستقبل الأجيال القادمة.

وأردف رئيس الجمهورية الإسلامية موضحاً دور التخطيط الاستراتيجي: إنكم تساهمون في توجيه الموازنة العامة ورسم ملامح البناء والتفكير المستقبلي؛ لذا، فإن أي إخفاق في مواءمة البناء مع النماذج المعتمدة يستوجب مراجعة آليات العمل والالتزام بالمعايير المقررة.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن تبني هذا النهج من شأنه توحيد الجهود نحو المسار الصحيح، مؤكداً أن الخيار بيدنا؛ فمن خلال التخطيط السليم وتمهيد الطرق، سنتمكن من رفع كفاءة التعليم والإدارة والتنفيذ إلى المستويات المنشودة".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن الإجراءات الحالية تُبنى على منهجية قائمة على البيانات الدقيقة، موضحاً: نهدف إلى تهيئة بيئة تنظيمية تضمن تسجيل كافة التحركات والأنشطة في البلاد، مما سيمكننا من ممارسة مهام الإدارة والمراقبة والتقييم والتدخل الفعال، لضمان سير العمل وفق مبادئ الحق والعدل والإنصاف، وهو ما يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة.

ووصف بزشكيان هذه العملية بأنها "مهمة جسيمة"، داعياً المواطنين إلى التعاون الجاد في عملية جمع البيانات، لضمان إعمال حقوق الجميع على أسس من العدالة والإنصاف.

وفي معرض تأكيده على ضرورة تجاوز حالة "لا حرب ولا سلم" لنتمكن من التخطيط في ظل بيئة تتسم بالشفافية والوضوح، أضاف بزشكيان: لقد أصدر القائد الشهید توجيهاً بإنهاء هذه الحالة، إذ يستحيل وضع خطط فعالة في ظل هذا القدر من عدم اليقين. لذا، بات من الضروري إزالة هذا الغموض؛ فقد أمر القائد الشهيد بـ "المضي قدماً وإنجاز المهمة". ومع ذلك، العدو قام بتعطيل المسار المرسوم. ورغم ذلك، ما زلت على قناعة تامة بضرورة تجاوز وضع "اللا حرب واللا سلم". إن إيران - أرضنا - غنية للغاية بالموارد المعدنية والموقع الجغرافي ورأس المال البشري؛ وكل مورد من هذه الموارد لا يقل قيمةً عن الذهب.

وأشار الرئيس قائلاً: علينا إيجاد سبل لتحسين الأوضاع والخروج من هذا الواقع الراهن، فالله قد أنعم علينا بفيض من خيراته. ومن المحتم علينا تغيير عقليتنا والتوجه نحو المسار الصحيح. إنني أدعو كل من يعيش في إيران إلى تنحية الخلافات والنزاعات جانباً لنتمكن من النمو معاً؛ فبالوحدة والتماسك وحدهما يمكننا تحقيق التقدم. وفي هذه الأرض، يمتلك كل فرد القدرة على التألق والوصول إلى أفضل المستويات. فلنتنافس في هذا المسار من خلال تبني مبادرات نافعة وذات كفاءة وفعالية.

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