السفارة الروسية تنفي الشائعات حول مغادرة كوادر من محطة بوشهر النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت السفارة الروسية في طهران بياناً يتعلق بالشائعات حول مغادرة الكوادر الدبلوماسية والخبراء العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية.

وجاء في البيان: "لقد اطلعنا على تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام المعادية، تزعم وجود عملية إجلاء لموظفي السفارة الروسية والخبراء العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، نؤكد أن أحداً من موظفي السفارة أو الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية لم يغادر إيران".

وشددت السفارة الروسية في طهران على أن "العمليات مستمرة كالمعتاد، وأن الادعاءات بخلاف ذلك هي معلومات كاذبة، ومصدرها بات واضحاً تماماً".

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