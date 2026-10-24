تفكيك خلية مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية في غرب البلاد

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه نتيجةً لعمليات استخباراتية وجهود حثيثة ومستمرة على مدار الساعة بذلها جنود الاستخبارات " في مقر "نجف الأشرف" ولواء "أنصار الرسول" القتالي التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي، تم تحديد هوية شخصين على صلة بأجهزة استخبارات أجنبية وإلقاء القبض عليهما.

وخلال هذه العملية الاستخباراتية، تم ضبط 10 أجهزة للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك" (Starlink)، و10 بنادق هجومية من طراز "كلاشينكوف"، بالإضافة إلى 5200 طلقة ذخيرة صالحة للاستخدام في المسدسات وبنادق "جي 3" (G3).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الاستخباراتية المستمرة لكشف أنشطة الأفراد المرتبطين بأجهزة استخبارات أجنبية والتصدي لها، ومنع أي أعمال تهدد أمن البلاد.

كما يُرجى من المواطنين الكرام الإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة أو حوادث مريبة عبر الاتصال بالرقم 114 – وهو الخط الساخن لتلقي البلاغات الخاص باستخبارات الحرس الثوري – وذلك لضمان منع الأعمال التي قد تخل بالأمن، من خلال تضافر يقظة الجمهور وجهود الكوادر الاستخباراتية.

إن تعاون الجمهور والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة يؤدي دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن المستدام والاستقرار الاجتماعي.

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