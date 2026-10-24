  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٥٧ م

اليمن تحذر من تحركات الرياض لتوسيع الحرب نحو باب المندب

اليمن تحذر من تحركات الرياض لتوسيع الحرب نحو باب المندب

حذرت وزارة الخارجية اليمنية من تحركات السعودية الرامية إلى جرّ الحرب نحو مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف منارة جزيرة ميون يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المسيرة، بأن وزارة الخارجية اليمنية أكدت، في بيان، أن استهداف منارة جزيرة ميون من قبل العدو السعودي يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة على أنها تحذر من تحركات النظام السعودي الرامية إلى عسكرة الأوضاع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وتحويلهما إلى ساحة للحرب.

وأكدت الخارجية اليمنية أن حركة الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر تجري بصورة آمنة، مشيرة إلى أن النظام السعودي هو من يهدد أمن الملاحة في هذه المنطقة.

وأضافت أن السعودية والأذرع الإعلامية التابعة لها تحاول، منذ بداية العدوان على اليمن وتقدم القوات اليمنية نحو باب المندب، تصوير اليمنيين على أنهم يهددون أمن المضيق، في حين أن حركة السفن فيه لم تواجه، بحسب ما أوردته مصادر دولية، مشكلات تعيق سيرها.

انتهى/

رمز الخبر 1974941
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات