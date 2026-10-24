اليمن تحذر من تحركات الرياض لتوسيع الحرب نحو باب المندب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المسيرة، بأن وزارة الخارجية اليمنية أكدت، في بيان، أن استهداف منارة جزيرة ميون من قبل العدو السعودي يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة على أنها تحذر من تحركات النظام السعودي الرامية إلى عسكرة الأوضاع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وتحويلهما إلى ساحة للحرب.

وأكدت الخارجية اليمنية أن حركة الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر تجري بصورة آمنة، مشيرة إلى أن النظام السعودي هو من يهدد أمن الملاحة في هذه المنطقة.

وأضافت أن السعودية والأذرع الإعلامية التابعة لها تحاول، منذ بداية العدوان على اليمن وتقدم القوات اليمنية نحو باب المندب، تصوير اليمنيين على أنهم يهددون أمن المضيق، في حين أن حركة السفن فيه لم تواجه، بحسب ما أوردته مصادر دولية، مشكلات تعيق سيرها.

انتهى/