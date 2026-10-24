عرض دولي للفيلم الوثائقي "الدم الذهبي لأمنة"؛ من جامعة يورك الكندية إلى مقهى التاريخ في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مساء يوم الجمعة الموافق 23 اكتوبر، عُرض الفيلم الوثائقي "الدم الذهبي لأمنة"، من إخراج حبيب أحمد زاده، في وقت واحد في جامعة يورك، كندا، ومقهى التاريخ في طهران، في حدث نادر. أُقيم هذا العرض في جامعة يورك، بدعوة من الأستاذة كلوديا شوفان، أستاذة ومديرة كلية الصحة في الجامعة، حيث حضره الأساتذة والطلاب، بالإضافة إلى حضور افتراضي. بعد العرض، خصص حبيب أحمد زاده 90 دقيقة للإجابة على أسئلة الأساتذة والطلاب الكنديين؛ وقد أشاد الحضور بالبنية التشويقية للفيلم وسرده السينمائي، فضلاً عن المعلومات الطبية التي يقدمها، معتبرينها بالغة الأهمية والتأثير لجميع المشاهدين، وحتى للأطباء المتخصصين في جميع أنحاء العالم.

بالتزامن مع هذا الحدث، عُرض الفيلم المذكور آنفًا في مقهى التاريخ بطهران، باستضافة حسين دهباشي، مخرج الأفلام الوثائقية والباحث في التاريخ الإيراني، وبحضور الناقد السينمائي عباس ياري، أمام جمهور إيراني، وأعقب ذلك جلسة نقاش مع مخرج الفيلم.

يُقدّم الفيلم الوثائقي "دم أمنة الذهبي" سردًا سينمائيًا مشوقًا لجهود الدكتور مقدم، الطبيب، في البحث عن دم فتاة تُدعى أمنة في بوشهر، وهو دم نادر للغاية، إذ لا يوجد سوى أقل من سبعة أشخاص في العالم يحملون فصيلة دمها.

نظرًا للحاجة المُلحة للمعلومات الطبية حول فصائل الدم النادرة لعامة الناس حول العالم، يتوفر هذا العمل الآن مع ترجمة بـ 55 لغة، ويمكن الوصول إليه مجانًا عبر الرابط أدناه على موقع أبارات الإلكتروني.

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