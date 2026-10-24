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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٠٣ م

جلالي: مشاركة إيران في قمة الغاز خطوة مهمة لتعزيز دبلوماسية الطاقة

جلالي: مشاركة إيران في قمة الغاز خطوة مهمة لتعزيز دبلوماسية الطاقة

كتب السفير الإيراني في روسيا: إن مشاركة إيران في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تعد خطوة مهمة في تعزيز دبلوماسية الطاقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كتب على منصة (إكس) بشأن انعقاد قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في مسكو: حراك دبلوماسي لصياغة نظام جديد في مجال الطاقة؛ في 26 تشرين الأول/أكتوبر، ستستضيف مسكو القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

وأضاف: إن تقارب 12 دولة من الأعضاء الرئيسيين والمراقبين الذين يمتلكون 70% من احتياطيات الغاز في العالم، يؤدي دوراً استراتيجياً في استقرار السوق ورسم خارطة طريق المستقبل.

وصرح جلالي: إن الحضور الفاعل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها واحدة من أكبر مالكي احتياطيات الغاز في العالم، واستمرار مشاورات رئيس الجمهورية في هذا المنتدى، يعد خطوة رئيسية في تعزيز دبلوماسية الطاقة، وربط الشبكات الإقليمية، وتقوية التعددية السياسية.

رمز الخبر 1974949

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