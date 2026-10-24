بيان مشترك لإيران و11 دولة بشأن حظر الهجمات على المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحدى عشرة دولة أكدت في بيان لها على الحظر الكامل للهجمات على المنشآت النووية، وشددت على الحق غير القابل للتصرف ودون تمييز لجميع الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقد تلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب روسيا، والصين، وبيلاروسيا، وبوركينا فاسو، وكوبا، وإريتريا، ونيكاراغوا، والنيجر، وباكستان، وطاجيكستان، وزيمبابوي، خلال أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً بشأن حظر كافة أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت الدول المتبنية لهذا البيان على الحق غير القابل للتصرف وبدون تمييز لجميع الدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية السلمية، واعتبرت الهجوم أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية انتهاكاً لمبادئ منشور الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذرت هذه الدول، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن مثل هذه الهجمات ستكون لها عواقب وخيمة على السلامة والأمن النوويين، وتشكل تهديداً خطيراً لمصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة والهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي.

كما أكدت هذه الدول أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تكون المنشآت النووية هدفاً لهجوم أو لتهديد بالهجوم، معتبرةً أن الصمت في مواجهة مثل هذه الهجمات يقوض المعايير الدولية ويزيد من خطر جعلها أمراً طبيعياً.

وفي ختام البيان، دُعيت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوحد من خلال المعارضة الصريحة والحازمة لأي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية، وذلك من أجل تعزيز السلامة والأمن النوويين، فضلاً عن دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية.