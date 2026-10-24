بزشكيان: الأعداء أخفقوا في مخططاتهم رغم محاولات فرض الحرب وشل حركة البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس "بزشكيان" خلال لقائه بممثلي أسطول النقل البري ورؤساء جمعيات نقل البضائع والركاب ونخبة من السائقين الذين ساهموا في جهود "حرب الأربعين يوماً" على أهمية تعزيز صلاحيات النقابات العمالية، وإصلاح آليات توريد وتوزيع المستلزمات الخاصة بالأسطول، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتأمين والضرائب التي تواجه السائقين، مع ضرورة تسريع البت في مطالبهم؛ حيث أصدر توجيهات للجهات التنفيذية المختصة بضرورة التنسيق والمتابعة الدقيقة لهذه الملفات.

كما أكد رئيس الجمهورية الإسلامية على حتمية تعزيز التضامن الوطني وتفعيل المشاركة الجماعية في مسيرة التنمية، موضحاً: "ن بناء الوطن يتطلب تكاتفاً وتعاوناً وثيقاً؛ فبينما تضطلع الحكومة بمسؤولية خدمة الشعب، يساهم الفاعلون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في دعم المواطنين عبر تقديم خدمات تتسم بالمسؤولية.

وفي سياق حديثه عن صمود الشعب الإيراني أمام الضغوط والتهديدات الخارجية، أشار الرئيس بزشكيان إلى أن: الاستقرار والصمود الذي أظهره الشعب الإيراني قد أدى إلى تحول ملموس في نظرة العديد من دول المنطقة والمجتمع الدولي تجاه إيران.

ولفت رئيس الجمهورية الإسلامية إلى إنه وعلى الرغم من التوقعات التي لم تكن تتنبأ بهذا المستوى من الصمود أمام حجم الضغوط والتهديدات، إلا أن الوجود الشعبي الفاعل في الميادين، وتضافر جهود مختلف الفئات المجتمعية، قد حال دون تحقيق الأهداف التي سعى إليها الأعداء.

كما أكد الرئيس بزشكيان أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون المشترك بين الشعب والفاعلين الاقتصاديين ومختلف قطاعات الدولة، مشدداً على أن استدامة هذا المسار تقتضي مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون والمشاركة الجماعية ذاتها.