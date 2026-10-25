الخارجية الايرانية: مواقف الدول الأوروبية بشأن العدوان على إيران متناقضة وغير مسؤولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رسالةً عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت رداً على تعبير ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا.

واستشهد بقائي بتصريحٍ لافت للمستشار الألماني في يونيو 2025 - بدا وكأنه يبارك جرائم إسرائيل ضد إيران - وكتب قائلاً: "في يونيو 2025، علّق المستشار الألماني فريدريش ميرتس على العدوان العسكري الإسرائيلي ضد إيران قائلاً: 'هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابةً عنا جميعاً'. والآن، في أكتوبر 2026، تخرج وزيرة الخارجية الألمانية (إلى جانب نظرائها من دول أوروبية أخرى) لتطلق تحذيرات بشأن هجومٍ جديد على إيران، وتؤكد على ضرورة احتواء التوترات".

وأضاف: "كم كان دقيقاً ما كتبه الفيلسوف الألماني الشهير فريدريش شيلر في مسرحيته 'عذراء أورليان' (الفصل الثالث، المشهد السادس): 'أيتها العقل السامي، يا ابنة الألوهية، ويا مهندسة الكون الحكيمة ومرشدة النجوم.. ماذا حلّ بكِ وقد صرتِ مقيدةً بذيل جواد الجنون الجامح، تُجرّين - عاجزةً وتصرخين - خلف هذا الوحش الهائج نحو الهاوية؟'"

/انتهى/