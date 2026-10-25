بزشكيان يهنئ كازاخستان بمناسبة يومها الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رسالة إلى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أعرب فيها عن تهانيه له ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وأشار بزشكيان في رسالته إلى المسار الإيجابي والمستقر للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الروابط بين البلدين لطالما قامت على أسس الصداقة والاحترام المتبادل والثقة.

كما سلط الرئيس الضوء على القواسم التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين، موضحاً أن هذه الروابط -إلى جانب الإرادة المشتركة لدى قيادتي إيران وكازاخستان- قد هيأت مناخاً ملائماً لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

علاوة على ذلك، ونظراً لمكانة كل من إيران وكازاخستان كدولتين هامتين ومؤثرتين في المنطقة، أشار الرئيس إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات مشتركة ويتحملان مسؤوليات متبادلة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب -من خلال استثمار الإمكانات المتاحة وتضافر جهود وتخطيط المسؤولين في كلا البلدين- توسيعاً أكبر للتعاون وترسيخاً للعلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان. وفي ختام رسالته، تضرع بزشكيان إلى الله العلي القدير بأن يمنّ على رئيس كازاخستان وشعبها بالصحة والنجاح والازدهار والرفاه.

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