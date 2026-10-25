السفارة الإيرانية في الهند: قاليباف لن يحضر اجتماع رؤساء برلمانات دول "بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن حساب السفارة الإيرانية في الهند على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السفارة تود الإفادة بأنه "نظراً لظروف غير متوقعة، لن يتمكن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، من المشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول بريكس في نيودلهي".

وأكدت السفارة أن وفداً برلمانياً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحضر الاجتماع، مشيرة إلى أن "إيران، بصفتها عضواً في مجموعة بريكس، تجدد التزامها بالمشاركة النشطة والفعالة -على أعلى المستويات- في قمم واجتماعات المجموعة. وفي هذا السياق، سيواصل الوفد الإيراني حواره ومشاوراته مع وفود الدول الأعضاء الأخرى في بريكس، بهدف توسيع وتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لا سيما في مجال العلاقات البرلمانية".

كما أعربت السفارة عن "تقديرها البالغ لحكومة الهند على حسن الاستضافة والترتيبات التي أُعدت لهذا الاجتماع"، متمنيةً النجاح التام لاجتماع رؤساء برلمانات "بريكس"، معربةً عن أملها في أن يسفر الحدث عن نتائج بناءة تعزز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء.

يُذكر أن الهند تستضيف المنتدى البرلماني الثاني عشر لدول "بريكس"، ومن المقرر أن تُعقد فعالياته على مدى يومين، في 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول، في قاعة "سامفيدان سادان" (القاعة المركزية) داخل مجمع البرلمان الهندي.

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