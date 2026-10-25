وزير النفط الايراني يغادر إلى موسكو للمشاركة في اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر حميد بورد صباح اليوم الأحد إلى موسكو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومرافقة الرئيس مسعود بزشكيان الذي سيتوجه لاحقا الى العاصمة الروسية، في القمة الثامنة للمنتدى.

ويُعقد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم غد الاثنين ، أي قبل يوم واحد من انعقاد القمة.

كما يُعقد اليوم الأحد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي (Executive Board) برئاسة علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، واجتماع الهيئة العليا (Ad hoc)، ومن بين بنود جدول أعمال هذين الاجتماعين مراجعة الوثائق الرئيسية وإقرارها، بما في ذلك البيان الختامي للقمة.

يُعد منتدى الدول المصدرة للغاز إطارًا حكوميًا دوليًا للحوار والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي. وتُعقد اجتماعات رؤساء الدول والوزراء في المنتدى لتبادل وجهات النظر حول تطورات أسواق الغاز، وتوقعات العرض والطلب، وأمن الطاقة، ومكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.

كما تشمل اهتمامات المنتدى التعاون في تطوير سوق الغاز الطبيعي، واستعراض اتجاهات صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتقييم احتياجات الاستثمار لتلبية الطلب المستقبلي.

وتُعقد قمة رؤساء دول منتدى الدول المصدرة للغاز كل عامين. عُقدت القمة الأولى للمنتدى في الدوحة عاصمة قطر، عام 2011، واستضافت موسكو القمم اللاحقة عام 2013، وطهران عام 2015، وسانتا كروز، بوليفيا عام 2017، ومالابو، غينيا الاستوائية عام 2019، والدوحة عام 2022، والجزائر العاصمة عام 2024. كما عقد المنتدى 27 اجتماعًا على المستوى الوزاري منذ تأسيسه.

يضم المنتدى 12 عضوًا رئيسيًا، هي: ايران، روسيا، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، ليبيا، نيجيريا، قطر، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا. وتتمتع أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموريتانيا، وموزمبيق، وبيرو، والسنغال بصفة مراقب.

ووفقًا للإحصاءات المعلنة، تمتلك الدول الأعضاء مجتمعةً نحو 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و38% من إنتاج الغاز التجاري، و42% من صادرات الغاز العالمية. كما تقدر حصة هذه الدول في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنحو 47 بالمائة.

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