نائب وزير الخارجية: أوروبا اتخذت العديد من الخيارات الخاطئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سعيد خطيب زاده -في حديثه للصحافة بشأن المقترح الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران- إلى أن "أوروبا اتخذت الكثير من الخيارات الخاطئة، ووقعت في الأشهر الأخيرة ضحيةً لقراراتها غير الصائبة".

وأضاف: "إن فقدان أوروبا لأهميتها الاستراتيجية في القضايا العالمية الكبرى اليوم لا يعود كثيراً إلى التطورات الدولية، بل يرجع بالأساس إلى الخيارات المعيبة والمسارات الخاطئة التي انتهجتها".

وتابع خطيب زاده: "فيما يتعلق بالأحداث في المنطقة، يتعين على أوروبا أن تنأى بنفسها عن الفظائع التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وعن انتهاكاتهما المتكررة للقانون الدولي".

كما صرح رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية قائلاً: "ما لم يبذل الأوروبيون جهداً حقيقياً وصادقاً -ويتخذوا الخطوات اللازمة- للعودة إلى الإنجازات الجماعية الدولية وإطار القانون الدولي، فسيظل من الصعب أخذهم على محمل الجد".

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