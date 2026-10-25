  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٤ م

إعادة فتح معبر ريمدان التجاري بين إيران وباكستان.. ومعبر واحد مغلق مع العراق

إعادة فتح معبر ريمدان التجاري بين إيران وباكستان.. ومعبر واحد مغلق مع العراق

أعلن رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران إعادة فتح معبر ريمدان التجاري بين إيران وباكستان، مؤكداً أن جميع المعابر الحدودية بين إيران والعراق مفتوحة باستثناء معبر الشيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، بيمان سنندجي، أعلن في تصريح لمراسل الوكالة إعادة فتح معبر ريمدان التجاري بين إيران وباكستان، موضحاً أن المشكلات المتعلقة بتخليص البضائع عبر بعض المعابر الحدودية بين البلدين، والناجمة عن بعض اللوائح الجمركية، قد عولجت، وأن عمليات التصدير والاستيراد عبر معبر ريمدان تجري حالياً دون عوائق.

وأضاف سنندجي، في معرض حديثه عن آخر أوضاع المعابر التجارية بين إيران والعراق، أن جميع المعابر الحدودية بين البلدين مفتوحة باستثناء معبر الشيب، وأن حركة العبور فيها مستمرة دون مشكلات.

وتابع أن معبر الشيب، الواقع في محافظة ميسان العراقية مقابل معبر جذابة الإيراني، هو المعبر الحدودي الوحيد المغلق حالياً، مشيراً إلى أن عبور سيارات الركاب والشاحنات التجارية عبره متوقف.

انتهى/

رمز الخبر 1974964
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات