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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٤٧ م

السفير الايراني لدى باكستان: إغلاق الحدود أمام الجيران ليس في مصلحة أحد

السفير الايراني لدى باكستان: إغلاق الحدود أمام الجيران ليس في مصلحة أحد

صرح السفير الإيراني لدى باكستان بأن إغلاق الحدود أمام الجيران لا يصب في مصلحة أي طرف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق رضا أميري مقدم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، إلى التقارير المتعلقة بإغلاق الحدود الإيرانية مع باكستان، قائلاً: "أولاً، لا توجد حالياً أي قيود تفرضها إيران على تصدير السلع الإيرانية -بما في ذلك غاز البترول المسال (LPG)- إلى باكستان؛ فحدود إيران مع جميع الدول المجاورة لا تزال مفتوحة".

وأضاف: "من الواضح أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن إغلاق الحدود أمام الجيران -لا سيما دولة شقيقة مثل باكستان- ليس أمراً منطقياً، كما أنه لا يخدم مصلحة أي من الطرفين".

وتابع أميري مقدم: "ثانياً، طرأت تغييرات على آلية تنفيذ إجراءات 'النموذج الإلكتروني' (E-Form) في باكستان فيما يخص الواردات من إيران، وهو ما جعل شحن البضائع من إيران إلى باكستان أمراً متعذراً عملياً بالنسبة للتجار. وتجري حالياً مشاورات مع الجانب الباكستاني لحل هذه المسألة".

/انتهى/

رمز الخبر 1974970
جواد ماستری فراهانی

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