تفاصيل اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان مع رئيس منظمة الطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، تفاصيل حول اجتماع استمر أربع ساعات عُقد بعد ظهر اليوم بين أعضاء اللجنة ومحمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية. وأوضح قشقاوي أن رئيس اللجنة وأعضاءها اطلعوا خلال الاجتماع على أحدث التطورات في الصناعة النووية بمختلف قطاعاتها.

وأضاف أن النواب طرحوا خلال اللقاء ملاحظاتهم وآراءهم مع إسلامي ونوابه حول جوانب متعددة من الصناعة النووية وطبيعة الأنشطة الجارية فيها.

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الشهيد على أهمية الصناعة النووية، لفت قشقاوي إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة توضيح نقطتين أساسيتين كان القائد الشهيد يركز عليهما دائماً، وهما: أن "الصناعة النووية مصدر للعزة الوطنية"، وأنها "مرتبطة بحياة الناس". وأكد على أهمية شرح هذه النقاط بوضوح، لا سيما للجيل الشاب -الذي يُعد هدفاً للحرب النفسية التي يشنها الأعداء- وذلك لكي تطلع النخب والشباب في البلاد على التقدم والإنجازات التي تحققت في المجال النووي.

كما ذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن إسلامي أطلع النواب على التدابير المحددة التي تم اتخاذها في ظل الظروف الراهنة والتهديدات التي يفرضها الخصوم. بالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالسلامة النووية أمام ممثلي الشعب.

وأشار إلى أن الصناعة النووية الإيرانية -كما ذكر قائد الثورة الشهيد- قد تغلغلت في مختلف جوانب حياة الناس، وقال: "طُرحت خلال هذا الاجتماع إحصائيات كانت مفاجئة حتى بالنسبة لي؛ إذ توجد حالياً 11 ألف منشأة في جميع أنحاء البلاد تستخدم مواد مشعة أو مصادر تولد إشعاعات، ويعمل فيها بشكل مباشر أكثر من 60 ألف شخص. وتُصنف هذه المنشآت جميعها، بدرجات متفاوتة، ضمن المراكز المرتبطة بالإشعاع".

وأضاف قشقاوي: "يرى أعضاء اللجنة أن الصناعة النووية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الشعب الإيراني، تماماً كالهواء والماء. فهذه الصناعة تدخل في مجالات الطب والزراعة وقطاعات أخرى متنوعة، وترتبط حياة الناس ارتباطاً وثيقاً بإنجازاتها".

وفي إشارة إلى ما ذكره قائد الثورة الراحل بأن "الصناعة النووية هي صناعة حياة الشعب الإيراني"، أوضح قائلاً: "اطلع أعضاء اللجنة على التدابير والأنشطة التي أُنجزت في هذا المجال. وكما أن الهواء والماء ضروريان لاستمرار الحياة، فإن الصناعة النووية تعد حيوية لحياة أبناء الوطن في شتى المجالات".

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) -مسلطاً الضوء على دعم المشرعين لأنشطة منظمة الطاقة الذرية- قائلاً: "إلى جانب تقديرهم لعمل منظمة الطاقة الذرية، ولجهود رئيسها وكوادرها، أكد أعضاء اللجنة استعداد البرلمان لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون اللازمة لضمان استمرار وتوسع الصناعة النووية في البلاد عبر مختلف القطاعات".

وختم قشقاوي بالقول: "كما كان الحال في السابق، يظل أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والتعاون اللازمين لمنظمة الطاقة الذرية، لا سيما في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس".

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