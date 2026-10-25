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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٢٦ م

قاليباف يعلق على اعلان ترشح دبلوماسية اماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

قاليباف يعلق على اعلان ترشح دبلوماسية اماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

علق رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على إعلان ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: الثعلب سيُختار لحراسة الدجاج!

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في منشور له على منصة اكس: هذه محاولة للاستيلاء على أعلى منصب في الأمم المتحدة، بهدف تمهيد الطريق الدبلوماسي لمشروع "إسرائيل الكبرى" في المنطقة وتبييض إبادة جماعية ممنهجة.

واضاف: سجلها المهني لا يتعدى الدفاع عن كارثة غزة؛ يُحدّث الثعلب ملفه الشخصي على لينكدين ليتقدم لوظيفة "حراسة قن الدجاج".

وفي هذا المنشور، شارك قاليباف مقتطفات من مقابلة قديمة مع لانا نسيبة، دافعت فيها عن تطبيع العلاقات والتعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني.

رمز الخبر 1974972

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