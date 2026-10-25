وزير النفط الإيراني بالوكالة يؤكد من موسكو سعي ايران لتعزيز التعاون بين مصدّري الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مستهل زيارة عمل إلى روسيا، اليوم الاحد، صرح "حميد بورد"، ان الرئيس مسعود بزشكيان، سيطرح يوم الثلاثاء 27 تشرين الاول/اكتوبر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قمة رؤساء الدول المصدرة للغاز في موسكو.

وأشار بشأن أهمية حضور رئيس الجمهورية في هذه القمة إلى أنه: بحضور الرئيس بزشكيان في هذه القمة، سيتوسع مستوى تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول المصدرة للغاز الأخرى، وسيصبح التوصل إلى الاتفاقات أكثر سهولة.

وقال وزير النفط الإيراني بالوكالة: إن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقدّم في هذه القمة شرحاً لأبعاد جرائم الحرب الأمريكية والصهيونية وتقريراً عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في مجال النفط والطاقة في إيران، وسيؤكد على ضرورة التعاون والتكامل بين الدول المصدرة للغاز.

وأشار إلى أن إيران، ورغم المشكلات التي تواجهها بسبب العدوان، لا تزال صامدة وقوية، مؤكدا على انه بالإرادة الصلبة سيتم بسرعة معالجة المشكلات التي أوجدها المعتدون لإيران.

وقال بورد، الذي سيترأس يوم الاثنين وفد إيران في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الدول المصدرة للغاز: في هذه القمة، وإلى جانب تقديم تقرير عن مسار إعادة إعمار المنشآت المتضررة، سنُبلّغ أعضاء هذا المنتدى بإحصاءات إنتاج الغاز في إيران التي تُظهر رقماً مرتفعاً.

اتفاق نقل الغاز الروسي إلى إيران على وشك الابرام النهائي

ورداً على سؤال حول مسار التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة، أشار وزير النفط الإيراني بالوكالة إلى لقاء رئيسي البلدين على هامش المنتدى الدولي في تركمانستان، وقال: حصل في هذا اللقاء اتفاقا عام بشأن موضوع نقل الغاز الروسي.

ومضى بالقول موضحا ان المراحل الفنية للعمل جارية الآن، ويمكن القول إن اتفاق نقل الغاز اصبح مبرما تقريبا، لافتا إلى ان الدراسات الفنية التي يجريها خبراء روس بشأن مسار نقل الغاز عبر أراضي جمهورية أذربيجان، قائلا: نأمل أن نشهد قريباً نقل الغاز إلى بلادنا عبر هذا المسار.

وأشار إلى أن التعاون في مجال الطاقة مع روسيا لا يقتصر على مجال الغاز، فهناك حالات شراكة مختلفة بين البلدين، ومن بينها تطوير أربعة حقول نفطية كبيرة في إيران، والتي تحقق تقدماً جيداً نسبياً.

وقال وزير النفط الإيراني بالوكالة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تطوير التعاون مع روسيا، بما في ذلك في مجال النفط والغاز.