بقائي: لم نغادر طاولة المفاوضات قط.. المشكلة تكمن في اصرار امريكا على مطالبها الأحادية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، لمحطة ARD الألمانية: لم نغادر طاولة المفاوضات قط. وفي الوقت نفسه، كنا على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضينا. ويتم إيصال الرسائل عبر وسطاء.

واضاف: لكن المشكلة تكمن في إصرار أمريكا على مطالبها الأحادية. إيران لا علاقة لها بالعمليات التي يزعمون أنها نُفذت ضد قواعد جوية في إنجلترا.

واشار إلى ان مضيق هرمز ليس آمناً؛ ليس لأن إيران جعلته غير آمن، بل لأن الولايات المتحدة وإسرائيل استغلتا هذا الممر المائي؛ إذ تواصلان استغلال المنطقة بأكملها لشن عدوان عسكري ومواصلة سلوكهما غير القانوني والعدواني ضد إيران.

واكد: لذلك، ما دام هذا الوضع قائماً، فليس أمامنا خيار سوى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضينا وأمننا القومي وشعبنا.