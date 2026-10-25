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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٣٥ م

المصارع الايراني "فرخي" يمنح إيران ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

المصارع الايراني "فرخي" يمنح إيران ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

تُوّج غلام رضا فرخي في نهائي وزن 82 كيلوغراماً لمنافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية، بعد فوزه على منافسه التركي، بالميدالية الذهبية الأولى للمنتخب الوطني الايراني. وكان فرخي قد أحرز لقب العالم العام الماضي أيضاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت مساء الأحد، مباريات التصنيف والنهائي لأوزان 55 و60 و77 و82 كيلوغراماً تُقام اعتباراً من الساعة 16:30 في مدينة أستانا بكازاخستان.

وفي وزن 82 كيلوغراماً، وبعد راحة في الدور الأول، تغلّب غلام رضا فرخي في الدور الثاني على زولتان لوفاي، الحائز على الميدالية الفضية العالمية من المجر، بنتيجة (6-0) وبفارق فني. ثم فاز على ميهايل برادو من مولدوفا بنتيجة (9-0) وبلغ نصف النهائي. وفي هذه المرحلة تغلّب فرخي على غادجييف من روسيا بنتيجة (3-3)، ليصبح ثالث متأهل إيراني إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، فاز على ساري تشيتشك من تركيا بنتيجة(5-1) وسجّل باسمه أول ميدالية ذهبية للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في منافسات كازاخستان العالمية. وكان فرخي قد أحرز اللقب في بطولة العالم عام 2025 في هذا الوزن نفسه.

وكان بيام أحمدي وعلي أحمدي وفا قد حصلا قبل ذلك على ميداليتين فضيتين في وزني 55 و60 كيلوغراماً. وبعد لحظات، سيلاقي علي إسكو منافسه في تصنيف وزن 77 كيلوغراماً.

رمز الخبر 1974975

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