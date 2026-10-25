تشكيل لجنة برلمانية في العراق لمتابعة أسباب اغلاق منفذ جذابة الحدودي مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح المحمداوي إن "نوابا اعترضوا على قرار غلق منفذ جذابة الحدودي مع إيران في محافظة ميسان، فيما قررت رئاسة البرلمان تشكيل لجنة نيابية تضم عدداً من نواب المحافظة وأعضاء لجنة المنافذ الحدودية للتحقيق في أسباب الإغلاق.

وبين عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "حسب التوجيه، فإن اللجنة المعنية من المفترض أن تقدم تقريرها خلال 72 ساعة".

وفي السياق ذاته، طالب نواب محافظة ميسان، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بإعادة فتح منفذ جذابة الحدودي بأسرع وقت، محذرين من تداعيات إغلاقه على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظة والبلاد عموماً.

وقال النائب عن محافظة ميسان، محمد الفرطوسي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من نواب المحافظة، إن المنفذ يمثل شرياناً اقتصادياً للمحافظة، وأن إغلاقه أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن حرمان عدد من المرضى وأصحاب المراجعات العلاجية من السفر عبره.

وأشار إلى أن إغلاق المنفذ أدى إلى قطع أرزاق مئات العائلات التي تعتمد في معيشتها اليومية على العمل فيه، من أصحاب المركبات والتجار والعاملين، موضحاً أن نواب المحافظة لم يكونوا على علم مسبق بقرار الإغلاق، الأمر الذي فاجأ المواطنين في ميسان.

ولفت الفرطوسي إلى أن المحافظة تشهد تظاهرات مستمرة تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن الاحتجاجات وصلت إلى قطع الطريق المؤدي إلى الشركات النفطية، محذرا من أن استمرار إغلاق المنفذ سيؤدي إلى أضرار لا تقتصر على محافظة ميسان، بل تمتد إلى مناطق أخرى في البلاد.

وظهر اليوم، دعا رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإسراع في إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، مطالبا بـ"فتح منفذ جذابة الحدودي خلال 3 أيام، وفي حال عدم فتح المنفذ في مهلة تمتد من اليوم لغاية يوم الخميس المقبل"، مؤكدا انه سيتم اعلان العصيان المدني واغلاق كافة الطرق، وفصل المحافظة عن جسد العراق، في حال لم يلبّ لنا هذا المطلب.