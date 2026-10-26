أمريكا تتهمنا بالقرصنة لكنها تفتخر بها!

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي كتب في صفحته الشخصية، ردًا على اتهام وزير خارجية أمريكا لإيران بالهجوم على السفن على غرار قراصنة الكاريبي:

"اتهم وزير خارجية أمريكا إيران بالهجوم على السفن وادّعى: 'لم نرَ مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية وعصر قراصنة الكاريبي.'

وذلك في وقت تحدث فيه رئيس أمريكا في اليوم الأول من مايو 2026 بفخر عن الاستيلاء على السفن التجارية ونهب شحناتها النفطية، وقال: 'نحن مثل قراصنة البحر. في الحقيقة، نحن نوع من قراصنة البحر.'

ربما لن يكون الرئيس سعيدًا كثيرًا عندما يدرك أن وزير خارجيته نسي بهذه السرعة ذلك التفاخر بـ'كونه قرصانًا بحريًا'."

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