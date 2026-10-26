اجتماع رباعي لإيران والسعودية وتركيا وباكستان يُعقد في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن علي باقري، معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أشار إلى زيارة قائد جيش باكستان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي وقال: خلال لقاء قائد جيش باكستان مع اللواء رضائي، طُرح اقتراح بزيارة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الثلاث السعودية وتركيا وباكستان إلى طهران وعقد اجتماع مشترك مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، موضحًا أن هذا الاجتماع يسعى إلى هدفين رئيسيين: الهدف الأول من هذه الزيارة هو تهنئة اللواء رضائي بمناسبة توليه هذه المسؤولية المهمة، والهدف الثاني هو الحوار مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مسائل أمن المنطقة.

تجربة إيران في تأمين الأمن الوطني تحولت إلى نموذج ناجح

وأشار معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى ما وصفه بصمود الأمة الإيرانية والقوات المسلحة أمام عدوان أمريكا والكيان الصهيوني وإخفاقهما في تحقيق أهدافهما، وقال: نظرًا لنجاحات الأمة الإيرانية والقوات المسلحة في البلاد، فقد تحول نموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع القائم على القدرات الداخلية إلى نموذج ناجح لصناعة الأمن الوطني.

وتابع باقري: من جهة أخرى، كانت السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا هي أن أمن المنطقة يجب أن تؤمنه وتضمنه دول المنطقة.

وشدد، مؤكدًا معارضة إيران لتدخل ونفوذ القوى الخارجية في المنطقة: إن أي تدخل ونفوذ للأجانب، ولا سيما الكيان الأمريكي، وكذلك أي دور للكيان الصهيوني على أي مستوى في المنطقة، يخل بأمن المنطقة واستقرارها.

اجتماع طهران؛ خطوة على طريق تشكيل الأمن الإقليمي الداخلي

وأشار معاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أهمية تعاون دول المنطقة في تأمين الأمن قائلًا: بالاستفادة من التجربة الناجحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في صناعة الأمن الوطني، وفي إطار الفكرة المؤثرة لهذا البلد لصناعة الأمن الإقليمي بمشاركة الفاعلين الإقليميين، يمكن أن يكون هذا الاجتماع الرباعي في طهران خطوة مؤثرة ومهمة في عملية تشكيل الأمن الإقليمي الداخلي.

وأعرب باقري عن أمله في أن تمهّد هذه المبادرة، التي قال إنها حصيلة مجاهدات وجهود القوات المسلحة والأمة الإيرانية، الأرضية لبدء مسار بناء منطقة آمنة ومستقرة تنعم بالهدوء والتقدم.

إعلان تشكيلة الوفود المشاركة في اجتماع طهران

وتابع بشأن مستوى المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع: بحسب الاتفاق الذي تم، سيحضر في هذا الاجتماع الأمير خالد، وزير الدفاع السعودي، والجنرال عاصم منير، قائد جيش باكستان، وإبراهيم كالين، رئيس جهاز الاستخبارات التركي.

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