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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٤٣ ص

تقلبات أسعار النفط والطاقة؛ خام برنت يصل إلى 114.8 دولاراً

تقلبات أسعار النفط والطاقة؛ خام برنت يصل إلى 114.8 دولاراً

شهدت أسواق الطاقة العالمية تغيرات في الأسعار، حيث بلغ سعر خام برنت 114.8 دولاراً، بينما سجل الغاز الطبيعي 2.522 دولاراً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مصادر مرجعية في أسواق الطاقة العالمية، فقد تم الكشف عن أحدث الأسعار لمختلف أنواع النفط، وسلاله، وسلع الطاقة في الأسواق الدولية. فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 2.10 دولار (أي بنسبة 2.03%) ليصل إلى 101.2 دولار. وفي الوقت ذاته، تراجع خام برنت القادم من بحر الشمال بمقدار 1.97 دولار (أي بنسبة 1.69%) ليتم تداوله عند 114.8 دولاراً.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر خام مربان بمقدار 3.61 دولار (أي بنسبة 3.16%) ليصل إلى 118.0 دولاراً. أما الغاز الطبيعي، فقد شهد انخفاضاً قدره 0.118 وحدة (أي بنسبة 4.47%)، ليستقر عند 2.522 دولاراً.

وفيما يتعلق بسلع الطاقة الأخرى، بلغ سعر البنزين 3.177 دولاراً (بانخفاض نسبته 1.08%)، بينما سجل زيت التدفئة (زيت الوقود) 4.928 دولاراً (بانخفاض نسبته 1.12%).

علاوة على ذلك، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط "ميدلاند" (WTI Midland) 102.2 دولار (بانخفاض قدره 2.17%)، في حين ارتفع سعر سلة "أوبك" بمقدار 3.80 دولار (أي بنسبة 3.41%) ليصل إلى 115.1 دولاراً، كما ارتفع سعر السلة الهندية بمقدار 3.26 دولار (أي بنسبة 2.79%) ليصل إلى مستوى 120.0 دولاراً.

/انتهى/

رمز الخبر 1974983
جواد ماستری فراهانی

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