عملية ناجحة لليمن ضد خط أنابيب السعودية ومطار الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن هذه القوات تمكنت من استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي.

وأضاف: استهدفنا مراكز ضخ النفط الخام إلى خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب في السعودية بعدد من الطائرات المسيّرة.

وشدد سريع قائلًا: نُفذت عمليتان عسكريتان أيضًا ضد مراكز تجمع العناصر التابعة للعدو السعودي ومستودعات أسلحتها في عدن ولحج في اليمن بنجاح. وقد نُفذت هذه العمليات بإطلاق عدة صواريخ باليستية على مناطق صلاح الدين في عدن والوهط في لحج.

وقال: إن هذه الصواريخ الباليستية أصابت الأهداف المحددة بدقة، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العناصر التابعة للسعودية، ودمرت مستودعات أسلحتها ومعداتها العسكرية. وكان بدر الحربي، ضابط سعودي، يشرف على مستودعات الأسلحة هذه.

/انتهى/