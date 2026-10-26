الرئيس الايراني يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس بزشكيان -في رسالة تهنئة وجهها إلى السيد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية- عن أمله في أن تشهد الفترة الرئاسية الجديدة توسعاً أكبر في العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية البرازيل الاتحادية، وأن يتعزز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين، ويعزز التعددية، ويدعم التنمية والسلام على الصعيد الدولي.

كما تمنى الرئيس في الرسالة ذاتها للسيد لولا دا سيلفا التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة، معرباً عن تمنياته للشعب البرازيلي العظيم بالازدهار والرخاء.

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