تهديد بالعصيان المدني في العراق بسبب قرار مناهض لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن موقع نبض نيوز الإخباري بأن مصطفى دعير، رئيس مجلس محافظة ميسان وأحد الوجوه المرتبطة بكتلة "صادقون"، هدد أمس بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق وفصل المحافظة عن العراق في حال عدم إعادة فتح معبر جذابة الحدودي مع إيران. وقد أمهل الحكومة الفيدرالية حتى الخميس المقبل للرد على هذا المطلب.

وقد طالب دعير، خلال مؤتمر صحفي عُقد في معبر جذابة (الشيب)، الحكومة الفيدرالية في بغداد باستئناف نشاط هذا المعبر في أسرع وقت ممكن. وقد أُغلق هذا المعبر بناءً على قرار حكومي صدر في 20 أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعربت بعد يوم واحد من صدور هذا القرار عن عدم رضاها عن إغلاق المعبر بحجة إجراءات فنية، وشددت على أن طهران لم تتلقَّ قبل هذا الإجراء أي إبلاغ مسبق من بغداد.

ويُقال إنه بعد هذا التهديد، أصدر علي الزيدي، رئيس وزراء العراق، دون اكتراث بهذا المطلب، أمرًا بتشكيل ملف والتحقيق في أداء مصطفى دعير عبد الحسن، رئيس مجلس محافظة ميسان.

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